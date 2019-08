Quer ser um inovador? Iniciativa da Cervejaria Ambev pretende formar novos líderes

As inscrições para o programa de trainee da Cervejaria Ambev estão abertas. A empresa pretende formar os próximos líderes da inovação nas áreas de business, supply e tech, com salários iniciais de R$ 6.700,00. A Ambev está em busca de talentos dispostos a conduzir de forma criativa e com senso de liderança os mais variados projetos de cada área. Se interessou? Para participar é necessário efetuar inscrição pelo portal do programa

Durante as quatro semanas de inscrição, a empresa publicará lives em suas redes sociais explicando mais sobre o funcionamento de cada área e auxiliando os candidatos em suas escolhas. A cervejaria busca atrair jovens profissionais que tenham como características garra, espírito de liderança, senso crítico, curiosidade, ambição e vontade de crescer. Não há restrição à área de formação acadêmica: todos os cursos são aceitos para participação na seleção, porém é necessário que a formação seja concluída entre dezembro de 2017 e 2019, além do candidato possuir conhecimentos em inglês.

Business

Os trainees aprovados em business atuarão diretamente nos negócios da companhia, em áreas como vendas, marketing, financeiro, logística, gente e gestão, relações corporativas, jurídico, entre outras.

Supply

As oportunidades em Supply são para trabalhar na indústria cervejeira, em áreas como processo cervejeiro, packaging, logística, suprimentos e engenharia.

Seleção

Na seleção, os candidatos devem realizar testes online e, então, passam por uma segunda etapa que envolve painéis de negócios e desenvolvimento de cases em equipe. Na reta final, são realizadas entrevistas com altas lideranças da cervejaria. Os aprovados tornam-se funcionários efetivos da Cervejaria Ambev em janeiro de 2020 e, então, passarão por quatro meses de treinamentos antes de assumirem suas funções.

