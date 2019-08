Quinta-feira será de chuva no Rio Grande do Sul; Defesa Civil alerta para ventania

Áreas de instabilidade trazem chuva já cedo para o estado, mas o sol aparece com nuvens na maior parte das regiões. A temperatura não se eleva tanto, no entanto, o abafamento continua devido o aumento da umidade relativa do ar. Em Porto Alegre, a mínima é de 15ºC e a máxima chega aos 28°C.

A Defesa Civil de Porto Alegre está fazendo um alerta para a população: poderão ocorrer rajadas de vento nesta quinta-feira (8). Segundo o órgão, a ventania ocorrerá entre 9h e 18h, podendo atingir de 17 a 41 quilômetros por hora. Já o acúmulo de chuva, de aproximadamente 0,5 milímetros, deve ocorrer das 21h à meia-noite. A Defesa Civil pede que a população fique atenta, pois as mudanças poderão provocar destelhamentos, quedas de árvores e galhos, danos à sinalização e corte de energia elétrica. Já a forte chuva poderá ocasionar alagamentos e inundações em algumas regiões do estado.

