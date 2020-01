Magazine Rachel Sheherazade diz sofrer ataques de aliados de Bolsonaro: “Nada foi tão violento”

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Rachel disse acreditar que os eleitores do atual presidente “tinham uma ideia errônea” sobre ela Foto: Divulgação Rachel disse acreditar que os eleitores do atual presidente “tinham uma ideia errônea” sobre ela (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A âncora do principal telejornal do SBT, o SBT Brasil, Rachel Sheherazade afirmou que vem enfrentando ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“O tipo de ataque sórdido que eu sofri desde o [último] período eleitoral dos assessores e aliados do atual presidente é algo incomparável. Nada foi tão baixo, nada foi tão mesquinho, nada foi tão violento”, afirmou a jornalista que disse ainda nunca ter apoiado Bolsonaro.

Rachel disse acreditar que os eleitores do atual presidente “tinham uma ideia errônea” sobre ela. “Achavam que por eu ser de centro-direita, direita-liberal, eu apoiaria uma pessoa completamente reacionária. Essa não sou eu. Nunca foi”, afirmou.

Rachel lembra que a associação com a imagem de Bolsonaro ocorreu após um portal de notícias afirmar que ela teria se encontrado com o então candidato à Presidência, para ajudá-lo na campanha. “Gente, nem filiada a partido eu sou. Não tenho o mínimo interesse. Eu sou jornalista”, ressaltou a jornalista.

