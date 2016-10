Rádio Caiçara celebra 50 anos durante a Festa Nacional da Música

Nem a chuva e os fortes ventos que atingiram Porto Alegre na tarde deste espantaram o público que foi ao Anfiteatro Pôr-do-Sol celebrar os 50 anos da Rádio Caiçara. Com o aval dos bombeiros e da produção da Festa Nacional da Música, o show aconteceu, e quem ficou pôde ver de perto artistas de todos os estilos, como o funk de MC Guimê, o samba da Turma do Pagode e o sertanejo de Gisa Nunez. “O show aconteceria se tivéssemos um, 10, 100 ou 100 mil pessoas. Nem que caísse canivete em pé deixaríamos de fazer esta festa com vocês”, anunciou o comunicador Sérgio Zambiasi, por volta das 16h, dando início a uma maratona musical.

Comovidos com a presença maciça do público, que não arredou o pé, os artistas fizeram questão de levar seus maiores sucessos. Protegidos por sombrinhas e capas de chuva, os fãs retribuíram cantando todos os refrões. Até São Pedro se encantou e deu uma trégua no momento em que MC Guimê subiu ao palco cantando “Plaquê de 100” e “País do Futebol”. “Independentemente da chuva, vamos nos divertir. Independentemente das dificuldades, vamos seguir lutando pelo que a gente quer”, disse o funkeiro, que ainda dividiu o palco com a noiva, Lexa, no hit “Fogo”. “Vocês são incríveis, maravilhosos”, agradeceu a cantora.

Outra MC a levantar o público foi a MC Dudinha. Ela abriu as apresentações, cantando “Fala na Cara”. E foi seguida pelo gaúcho e sertanejo Gabriel Farias, de 21 anos, que cantou “Vamos Ficar de Boa”, música lançada há três semanas, e já com quase 500 mil acessos no YouTube. “Esse povo maravilhoso já cantou com a gente a música nova, recém-lançada na rádio”, comemorou. Carolina Branco, interpretando “Flor e o Beija Flor” e Rodrigo Ferrari, com “Vuco, Vuco”, esquentaram ainda mais o clima da festa antes da entrada da Turma do Pagode.

Samba no pé

Os sambistas eletrizaram a plateia com vários sucessos dançantes, entre eles “Lancinho”, um hit lembrado com paixão pelos diversos fãs. O carinho das pessoas foi retribuído pelo vocalista Leíz, que desceu do palco para cantar junto com os fãs, incendiando o show. Na mesma sintonia alegre, a sertaneja de Santa Catarina que criou sua base em Porto Alegre, Kelly Santiago, com “Volta pra Mim”, e Ana Paula Aragana, com um medley de seus sucessos, incluindo sua interpretação de “Galopeira”, também transmitiram muita emoção no espetáculo. E o clima ficou ainda mais quente com a chegada de “Os Federais”. Com seu “forronejo”, Cézar Moreno, Vivi e e Jefferson Ginga, levam ao delírio os fãs de “Saudade de Você” e “Nada Mudou”, entre outras canções.

Logo, o Grupo Zueira, que se tornou destaque nacional no ano passado com a participação no reality show Superstar, da TV Globo, tomou conta do palco. Na Festa Nacional da Música, eles já são veteranos, com cinco participações. E na festa da Caiçara o grupo mais uma vez provou a força da letra de “Vou Fazer Acontecer”. Eles preparam a plateia para a chegada de Carlinhos Weiss e Nayra Days, apresentando a união inusitada do rock gaúcho com a viola regionalista da mineira, que veio pela primeira vez à Capital dos gaúchos, mostrando canções de sua parceria no CD “Viola Pop Rock”.

Grandes hits

Em seguida Gisa Nunez subiu ao palco para fazer o público delirar com sua música “Remelexo” e mais uma série de sucessos com o toque de sua interpretação, como “Nosso Santo Bateu” de Matheus e Kauan, até “Eva”. Para encerrar a festa, que levou a alegria a mais de 5 mil pessoas no Anfiteatro Pôr do Sol, o Grupo do Bola chegou para fazer todo mundo pular e dançar com uma versão bem “swingada” de “Papo Reto”, do Charlie Brown Jr., passeando pelo samba e pelo pop até encerrar o evento com “Descobridor dos Sete Mares”, um dos hinos do imortal Tim Maia.

“Em um show popular se estabelece uma relação epidérmica com as pessoas. Uma relação de intimidade, de identidade”, registrou o comandante da festa, Sérgio Zambiasi, frisando que os artistas que tocam na Caiçara estão sempre próximos de seu público, principalmente na Festa Nacional da Música.

