Real Madrid não fará uma oferta por Mbappé, diz jornal espanhol

Revelação da última Copa do Mundo, em que também foi campeão, e maior estrela do Paris Saint-Germain, o francês Mbappé estaria na mira do Real Madrid. Mas o diário Marca, em sua edição desta segunda-feira, assegura que o clube espanhol não fará oferta pelo craque da França. “Não faremos oferta por Mbappé”, diz a manchete.

De acordo com a publicação, o clube merengue descarta contratar o camisa 10 do PSG na próxima janela de transferência, no meio do ano.

Nesta segunda-feira, o atacante fez um dos gols nos 4 a 0 sobre a Islândia, pelas eliminatórias da Eurocopa-2020. Giroud, Umtiti e Griezmann também marcaram.

Inacessível

Em entrevista ao Canal Plus, Jose Mourinho revelou acreditar que Kylian Mbappé é o jogador mais valioso do mundo, e que o camisa 7 do PSG, no momento, é “inacessível”.

“Se eu fosse técnico em alguma equipe, nem pensaria em Mbappé pois ele é incomprável, inacessível. Se alguém quiser comprá-lo, boa sorte!”, confirmou Mourinho.

O atacante revelado pelo Monaco se transferiu para o PSG em meados de 2017 por empréstimo com cláusula de compra de 180 milhões de euros (cerca de R$ 795 milhões), o que o tornou o atleta com até 21 anos mais caro do mundo e sua negociação foi a segunda maior da história do futebol, atrás apenas de seu companheiro de equipe, Neymar.

O português, que está sem clube no momento, também afirmou que o francês é o mais caro em relação a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e outros jogadores. “Não digo que ele, agora, é o melhor jogador do mundo. Mas, na minha opinião, ele é um dos que tem maior valor de mercado”, completou.

Campeão no Instagram

A torcida do Paris St. Germain não vai comemorar o título da Champions League, mas será que há outro motivo para festejar? O clube francês enviou comunicado à imprensa em que se autoproclama “campeão do Instagram”, fato que gerou provocações nas redes sociais.

“O clube parisiense está fazendo um progresso impressionante e supera a marca de 20 milhões de seguidores”, escreveu o PSG no comunicado.

A equipe francesa lidera a Ligue 1 e se encaminha para mais um título. Na Champions League, porém, a situação foi outra. O PSG venceu o Manchester United por 2 a 0 na Inglaterra na partida de ida das oitavas de final da competição, mas caiu por conta de revés por 3 a 1 em Paris.

“O PSG não passaria das oitavas de final do Instagram”, provocou um internauta no Twitter. “Sorte deles que não tem JOGO DE VOLTA nesse caso”, brincou outro.

