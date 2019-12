Porto Alegre Recebimento de propostas para placas de rua termina sexta-feira

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Vencedor da concorrência para instalação de placas será conhecido em janeiro Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Esta é a última semana para que interessados em participar do processo de concessão para instalação, conservação e manutenção das 82.478 novas placas de rua de Porto Alegre entreguem as propostas e garantias. Os documentos deverão ser apresentados na sede da Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria da Fazenda (rua Siqueira Campos, 1.300 – 3º andar).

O vencedor da licitação será conhecido no dia 7 de janeiro, em leilão a viva voz, às 14h. Participarão da concorrência apenas as empresas ou consórcios que apresentarem garantias válidas. A outorga mínima inicial para participar da licitação é de R$ 8,9 milhões.

A concessionária deverá concluir em 36 meses a instalação de 36.827 conjuntos toponímicos que for feita em estruturas de casas e postes e em 24 meses a colocação de 4.412 conjuntos em estruturas próprias. A concessão dos serviços será de 20 anos e, como contrapartida, o concessionário poderá utilizar as placas para informações publicitárias. O investimento estimado é de R$ 9,4 milhões.

Todas as placas terão nome completo e uma breve descrição da origem do nome da via, além do número do código de endereçamento postal (CEP) e a numeração da quadra. Os 4.412 conjuntos a serem instalados em estruturas próprias terão ainda o nome como a via é popularmente conhecida.

