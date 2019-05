Receita Federal apreende R$ 240 mil em bebidas contrabandeadas no Vale do Rio Pardo

Uma operação da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Rio Grande do Sul junto da Delegacia da RF nacional, acabou na apreensão de 3 mil garrafas de uísque. Nesta terça-feira (28), as equipes interceptaram um caminhão, no km 180, da BR-471, em Novo Hamburgo, já próximo ao município de Rio Pardo.

O veículo, com placas de Santa Maria, transportava bebidas de procedência Uruguaia sem os documentos de regulamentação da importação, caracterizando contrabando. Outro automóvel foi apreendido na mesma ação. Uma camionete Saveiro com placas de Pelotas, e dois ocupantes, fazia o trabalho conhecido como “batedor”, indo à frente do caminhão e informando possíveis atuações da polícia. As mercadorias, ao total, somam R$ 240 mil.

