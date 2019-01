Recém-contratados, Montoya e Felipe Vizeu já treinam entre os titulares do Grêmio

Conforme já anunciado pelo técnico Renato Portaluppi, o Grêmio começará o Campeonato Gaúcho com um time alternativo, enquanto os titulares seguem em pré-temporada até o final do mês. Na tarde dessa sexta-feira, a equipe principal fez um treino coletivo contra o time de Transição e os recém-contratados Montoya e Felipe Vizeu foram as atrações em campo.

Em dois tempos de 20 minutos, a escalação Tricolor mudou pouco. Na primeira parte, estiveram em campo Paulo Victor, Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez, Michel, Maicon, Montoya, Luan e Everton, com Jael na frente. Já o time de transição atuou com Julio César, Felipe, Ruan, Rodrigues e Guilherme Guedes, Victor Bobsin, Frizzo, Isaque, Patrick e Dionathã, mais Felipe Vizeu.

Já no segundo tempo, o centroavante substituiu Jael na equipe de cima, assim como Rafael Thyere entrou no lugar de Geromel e Thaciano na vaga de Maicon. Tanto Montoya quanto Vizeu tiveram boa movimentação e demonstraram bom entendimento com os novos companheiros.

Em paralelo, no terceiro campo do CT Luiz Carvalho o time que dá o pontapé inicial no Gauchão fez um treinamento técnico sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes. Essa equipe, que realizou jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas na última quinta, está praticamente definida.

Estreia no Gauchão

O último trabalho será na manhã deste sábado. O provável time do Grêmio para o jogo contra fora de casa contra o Novo Hamburgo, às 17h, terá Paulo Victor, Leonardo, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Juninho Capixaba, Rômulo, Matheus Henrique, Kaio, Jean Pyerre, Alisson e Thonny Anderson.

