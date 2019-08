Atrações da Expointer: confira a programação da Rede Pampa nesta terça-feira

A cobertura da 42ª edição da Expointer pelos veículos da Rede Pampa de Comunicação não para!

Confira a programação desta terça-feira, 27 de agosto.

RÁDIO LIBERDADE: o programa Pampa Grande do Sul, comandado por Evandro Leboutte, vai ao ar às 16 horas, ao vivo, direto do estúdio panorâmico da Casa da Rede Pampa, em Esteio, trazendo a agenda cultural e as atrações do dia. Prepare o chimarrão e confira muita informação e música nativista.

TV PAMPA: Paulo Sérgio Pinto recebe convidados a partir das 17h50, no programa Pampa Debates. Se você estiver no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vá até a Casa da Pampa e veja a transmissão ao vivo.

A partir das 18h50 é a vez do Jornal da Pampa ir ao ar, com a condução de Vera Armando, mostrando toda a movimentação no parque, reportagens especiais e as grandes imagens do dia.

A REDE PAMPA possui 18 emissoras de rádio, quatro geradoras de televisão e mais de 100 repetidoras e o portal de notícias o Sul. Durante os nove dias da feira, que termina neste domingo, as emissoras da Pampa vão transmitir 44 horas de programação ao vivo, além de conteúdos especiais, como agendas e boletins.

Veja o que já aconteceu na Casa da Pampa na Expointer:

