REDEMAC promove talk show na Construsul

O Stand da Redemac na 22ª Construsul será bem movimentado. Na próxima quinta-feira, dia 31 de julho, às 17 horas, a Redemac, maior rede associativa de lojas de materiais de construção do sul do Brasil promove um encontro muito especial com seus associados. A empresa, que está com um estante de 105m2, vai realizar um workshop de Marketing com executivos das Tintas Renner e Lorenzetti. O assunto mediado pelo publicitário Gabriel Besnos, será “Um PDV que marca, uma marca que vende”.

O stand ainda vai contar com um espaço interativo, onde os visitantes poderão participar de ações de fornecedores parceiros como Tramontina, Tintas Renner, Amanco e Deca. Além disso, a rede vai apresentar o Redemac Pro, seu programa de fidelização para profissionais da construção civil e oferecer um coquetel de confraternização para convidados com a presença de Neto Fagundes, grande artista nativista gaúcho e garoto propaganda da Rede.

A 22ª Construsul, Feira Internacional da Construção, acontece de 30 de julho a 02 de Agosto, na Fiergs, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: