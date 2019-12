Mundo Reforma do sistema de pensões leva milhares às ruas de Paris

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

Milhares de pessoas protestam em Paris. Foto: Gonzalo Fuejntes/Agência Brasil Foto: Gonzalo Fuejntes/Agência Brasil

Milhares de pessoas ocupam as ruas de Paris em protesto contra a reforma do sistema de pensões, anunciada por Emanuel Macron.

A manifestação ocorre em meio a uma greve geral, que começou nesta semana e vai durar todo o fim de semana.

Um novo protesto está programado para a próxima terça-feira, dia 10, um dia antes da apresentação oficial do projeto de lei, pelo primeiro-ministro Edouard Philippe.

Na quinta-feira, as manifestações na França mobilizaram cerca de 800 mil pessoas e levaram à suspensão parcial do funcionamento do sistema de transportes, de escolas e hospitais.

Neste sábado (7) estão paradas, em sua maioria, as ligações ferroviárias, assim como o metrô de Paris.

