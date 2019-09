A Empresa Pública de Transporte e Circulação informa que, nesta sexta-feira, 6, começou a implantação da Área Azul Digital no entorno do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Serão sete terminais e 144 vagas nas ruas Baronesa do Gravataí e Marcílio Dias e nas avenidas Ganzo e Bastian. Com a ampliação, o estacionamento rotativo na Capital passa a contar com 4469 vagas.

Deixe seu comentário: