View this post on Instagram

BOM DIA , queridos ! Aceitei, afinal , período de noivado . Eu tinha outra saída ? 🧐 Entao … uhúúú …!!! , né? As relações precisam passar pelo “noivado “ pra corrermos menos riscos de “não dar com os burro n’agua “. concorda ?😉 Feliz e AGRADECIDA pelo imenso apoio amoroso recebido nos últimos dias , foi emocionante e muito lindo sentir que “ se aceitar a batalha tudo bem e se não aceitar, também “ . To de corpo e alma com esse governo, vcs já sabem , apaixonada como sempre pelo meu país , louca pra contribuir com a produção da alegria e felicidade geral … me entrego ao que Deus e o Destino reservam pra mim, muito grata pela confiança de todos . Vou , como sempre tenho feito , dar o meu melhor pela causa da nossa Cultura . 🇧🇷🇧🇷🇧🇷💞🎭🙏💝 Ilustração de Carey Armstrong-Ellis