A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação divulgou os regulamentos referentes à realização da 41ª Expointer, que ocorre de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As inscrições de animais podem ser feitas até 30 de julho, por meio do Sistema de Defesa Agropecuária da Secretaria.

