Reino Unido e União Europeia chegam a um acordo sobre a saída do país do bloco europeu

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre o Brexit, anunciaram na manhã desta quinta-feira (17) o premiê britânico, Boris Johnson, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, após uma maratona de negociações para evitar um “divórcio” sem acordo.

“Temos um ótimo novo acordo. Agora, o Parlamento deve concluir o Brexit no sábado, para que possamos passar para outras prioridades, como o custo de vida, o [combate] ao crime violento e [a defesa do] meio ambiente”, declarou Boris Johnson.

“Onde há vontade, há acordo. Nós temos um! É um acordo justo e equilibrado para a UE e o Reino Unido. Recomendo ao Conselho Europeu que respalde este acordo”, afirmou Juncker no Twitter.

O anúncio foi feito horas antes de uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, entre representantes europeus para apreciar e votar o acordo. Posteriormente, o texto deve ser aprovado pelo Parlamento britânico, onde Boris Johnson não conta com o apoio da maioria.

O Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte, lançou dúvidas sobre a aprovação do novo acordo. Três acordos fechados anteriormente pela antecessora de Boris Johnson, Theresa May, foram rejeitados pelo Parlamento britânico.

Boris Johnson, uma figura de destaque no referendo de 2016, em que os britânicos optaram por deixar o bloco europeu, defende que o Brexit aconteça em 31 de outubro.