Por unanimidade, o Plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou nesta quinta-feira (19) uma ação do presidente Jair Bolsonaro que pedia investigação do então candidato Fernando Haddad (PT) e do jornal Folha de S.Paulo, durante as eleições do ano passado. O relator da ação, ministro Jorge Mussi, votou pela improcedência dos argumentos e determinou o arquivamento do processo.

Deixe seu comentário: