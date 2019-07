Relator da reforma da Previdência defende aposentadoria integral de professoras aos 57 anos

As professoras, na nova versão da reforma da Previdência, terão como idade mínima de aposentadoria os 57 anos. A antecipação dos benefícios consta no voto complementar, lido, nesta quinta-feira (2), pelo relator da proposta na comissão especial que aprecia a medida na Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP).

As professoras terão direito à integralidade (aposentadoria com o último salário da carreira) e à paridade (mesmo reajuste salarial dos ativos) nessa idade. Na rede pública, atualmente, elas podem aposentar-se a partir dos 50 anos e os professores, a partir dos 55. Com a reforma, as idades sobem gradativamente até chegarem aos 57 anos para as professoras e 60 anos para os professores. As mulheres deverão ter contribuído por 25 anos; os homens, por 30 anos.

Já os professores da rede privada, assim como os demais trabalhadores que recebem pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aposentam-se por tempo de contribuição. A reforma prevê um cronograma de transição que instituiria idade mínima de 51 anos para mulheres e de 56 anos para homens, que aumentaria gradualmente até alcançar 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens).

