A diretoria da Agert (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV) convida a imprensa para um café da manhã, no dia 27/06, às 8h30, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, para apresentação do Relatório Social 2019/Ano base 2018. O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite. O tema deste ano foi “As fake news e seu impacto”.

