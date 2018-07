Renapsi integra Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional

A Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) participa, nesta quarta-feira (11), da plenária do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional (Fogap), em Porto Alegre. O evento mensal busca promover o debate entre instituições formadoras, órgãos de fiscalização e representação de empregadores e trabalhadores, além de desenvolver, apoiar e propor ações de mobilização para o cumprimento de contratação de aprendizes, conforme determina a legislação.

Amanhã, um dos temas em discussão será o Decreto n° 9.427/2018, que reserva aos negros 30% das vagas oferecidas nas seleções para estágio no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. “Como entidade sem fins lucrativos, buscamos proporcionar a inclusão laboral juvenil, a qualificação profissional e a geração de renda por meio de programas de socioaprendizagem, socioeducativos, estágio e uma série de ações de promoção social”, destaca o gerente regional da Renapsi, Franklin Ribeiro.

Já a coordenadora da Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho no RS, Denise Brambilla, alerta para o fato de que apenas metade da demanda de aprendizes é atendida no Estado. “Conforme a lei, teríamos 68 mil aprendizes no RS, mas, atualmente, são 35 mil”, calcula. Segundo ela, é necessário atuar para aumentar o número de aprendizes e também para qualifica-los.

A reunião acontece a partir das 14h, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), na Av. Mauá, 1013, sala 516.

