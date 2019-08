Renato comemora vitória “épica” e reafirma futebol do Grêmio: “Melhor do Brasil, com resultado”

*Valéria Possamai

O “melhor futebol Brasil” mais uma vez foi exaltado pelo técnico Renato Portaluppi após a vitória e a classificação diante do Palmeiras, na noite desta terça-feira, em São Paulo. O tricolor, que conseguir reverter o marcador por duas vezes, teve um triunfo “épico”, na visão do treinador. Além da amostragem dentro de das quatro linhas, o bom futebol também é de resultado.

“Eu havia falado para vocês no outro jogo, o Grêmio busca a vitória em qualquer jogo, em qualquer lugar. Eu não vou mudar um esquema porque um resultado não veio em uma partida. Temos um esquema que dura há quase três anos e vem dando certo. Eu falo para eles, isso aqui é Grêmio. Tem que pensar grande”, destacou o comandante.

À frente do comando técnico do Grêmio, Renato Portaluppi chega a sua 4ª semifinal na casa-mata em 5 participações na competição continental. A experiência do eterno camisa 7 conduz o vestiário a manter o espirito que marca a história do clube. “Com todo o respeito ao Palmeiras, sabíamos que podíamos chegar e vencer aqui. Foi uma partida épica, de raça, de garra. O Grêmio gosta de ganhar, gosta da bola, de agredir. Eu vivo falando isso há quase três anos, o Grêmio tem, sim, o melhor futebol do Brasil, com resultado. Não ganhou em dois anos e meio seis títulos à toa. A gente respeita todo mundo. Agora, futebol bonito o Grêmio tem, sim. O Grêmio pode perder, mas o aproveitamento é sensacional.”