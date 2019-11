Renato deixa “recado” sobre a necessidade da contratação de reforços pelo Grêmio

Após a derrota para o Flamengo, no domingo (17), o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, já deixou o recado de que o time precisa reforçar o elenco para a próxima temporada. Ainda sem ter assinado a renovação, o comandante usou a expressão “o cinto não vai fechar tanto”, sobre os investimentos para o próximo ano.

“Sobre minha permanência, não vou falar disso. Eu posso garantir que o cinto não vai se fechar tanto, não. Isso aqui é Grêmio, clube grande. Não vamos abrir o cinto demais, como Flamengo e Palmeiras, mas também não vai se fechar. Se o cinto fechar, pode contratar outro treinador. Não vou ficar brigando pra ficar lá atrás nas competições. Eu nasci pra vencer, e fazer meu grupo vencedor, mas, pra isso, preciso ter as peças também”, declarou Renato em entrevista coletiva.

Diante de mais um revés para o Rubro-Negro, que quebrou a sequência de cinco vitórias seguidas do Tricolor no Brasileiro, o treinador declarou que o time carioca tem o melhor futebol do Brasil, admitindo a queda no rendimento da sua equipe: “O Flamengo vem há horas tendo o melhor futebol do Brasil. O Grêmio caiu um pouquinho nessa parte. Mas temos que levar em consideração o plantel do Flamengo. Pelo investimento e pelo plantel, é, sim, o melhor time do Brasil”.

Renato evitou falar sobre o lance polêmico de pênalti cometido por Léo Moura e que gerou o gol do jogo, mas registrou indignação sobre a aplicação do VAR: “Não venho aqui lamentar se foi pênalti ou não. Vocês sabem que eu não falo da arbitragem, independente do resultado. Chega do cara do VAR apitar. A CBF tem que decidir com esse tal do VAR, que eu concordo com ele, sobre o que é pênalti e o que não é pênalti. A regra é para todos. É a única bronca que eu tenho”.

Mesmo com a derrota, o Tricolor permaneceu no G-4, com 56 pontos. O time volta a campo na próxima semana pela 34ª rodada do campeonato, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (24), às 18h.