Grêmio Renato garante chegada de reforços no Grêmio em 2020: “Não vamos abrir mão”

Por Redação O Sul * | 28 de novembro de 2019

Técnico garante que as contratações serão feitas dentro do orçamento do clube Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Apesar de manter o foco somente na disputa desta reta final de Campeonato Brasileiro, o Grêmio já estipula projeções para 2020. Enquanto prefere deixar a questão renovação de lado, o técnico Renato Portaluppi mais uma vez, deixou claro que o grupo tricolor terá reforços para 2020. Os futuros nomes ainda se mantém em sigilo.

Após a derrota em Curitiba, para o Athletico-PR, o treinador destacou que o objetivo é colocar o clube direto na fase de grupos da Copa Continental, depois de garantir a classificação para a pré-Libertadores. Renato ainda voltou a dizer que o clube “não vai apertar o cinto”, mas que as contratações serão feitas dentro do orçamento do clube.

“Eu acho que o maior problema, no momento, é a gente colocar a clube no G4, estamos trabalhando para isso. Faltam mais três rodadas e o Grêmio está bem colocado. O nosso objetivo até o fim do Brasileiro é o G-4. Quanto à situação de apertar o cinto ou não apertar o cinto, é uma situação com meu presidente. O que eu posso falar é que o Grêmio vai reforçar o grupo sim, não vamos abrir mão. Dentro do que é possível no orçamento do clube, sempre com os pés no chão”, declarou o comandante gremista.

Ainda nesta semana, em reunião do Conselho Deliberativo do clube, os conselheiros aprovaram o pedido do Conselho de Administração de suplementação do orçamento para o exercício 2019. O pedido contemplou uma Receita Bruta de R$ 379,1 milhões, Custo de Atividade de Desporto de R$ 300,2 milhões, EBITDA (indicador financeiro que representa quanto a instituição gerou de recursos por meio de suas atividades operacionais, descontando impostos, amortização, depreciação e resultado financeiro) de R$ 78,8 milhões e superávit de R$ 3,8 milhões.

Também foi aprovado o orçamento das contas do tricolor para 2020. Para 2020, o Grêmio projeta uma Receita Bruta de R$ 341,9 milhões, um Custo de Atividade de Desporto de R$ 257,7 milhões, um EBITDA de R$ 84,2 milhões e um superávit de R$ 1,1 milhão.

Leia mais: Diego Tardelli sofrerá multa por conta de expulsão contra o Athletico-PR

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário