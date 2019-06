Renato resgata modelo tático e Grêmio pode atuar com “falso nove” no 2° semestre

Após a temporada de preparação em Viamão, o Grêmio já está treinando no CT Luiz Carvalho. Neste domingo, o técnico Renato Portaluppi comandou a segunda atividade na capital gaúcha dando indícios de que o time pode ter mudança na formação para o segundo semestre.

O destaque do treino ficou por conta da repetição do esquema de ataque, formada por Alisson, no lado direito, Jean Pyerre, como armador, Tardelli na ponta esquerda e sem centroavante de referência. Luan, foi novamente utilizado como falso nove, modelo utilizado por Roger Machado em 2015.

No treino de sábado, um dos times foi formado por: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Diego Tardelli; Luan.

Já no trabalho coletivo realizado em campo reduzido, neste domingo, os atletas foram divididos nas seguintes formações:

Time azul: Paulo Victor: Léo Moura, Galhardo, Geronel e Capixaba; Maicon, Rômulo, Jean Pyerre, Vico, Patrick, Pepe e Vizeu.

Paulo Victor: Léo Moura, Galhardo, Geronel e Capixaba; Maicon, Rômulo, Jean Pyerre, Vico, Patrick, Pepe e Vizeu. Time amarelo: Júlio Cesar; Léo Gomes, David Braz, Rodrigues e Cortez; Darlan, Thaciano, Diego Tardelli, Guilherme Azevedo, Luan, Alisson e André.

🇧🇼#Grêmio l Acontece agora um trabalho setorizado. O ataque tem 1 minuto para definir a jogador e cada jogador pode dar apenas três toques na bola. Após o tempo limite, a posse bola vai para a outra equipe. @rdgrenal pic.twitter.com/dmYaSxIcae — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) June 30, 2019

Kannemann e Paulo Miranda ainda não treinaram com bola. Os zagueiros fizeram trabalhos físicos, separados dos demais companheiros. Montoya também realizou apenas trabalhos na academia. O argentino está em vias de saída para o Racing. A equipe aguarda um ofício do Cruz Azul, do México, para acertar a contratação.

O volante Michel também é baixa. O jogador passou por artroscopia no joelho esquerdo. O procedimento foi para a correção do menisco do joelho esquerdo, e a previsão de recuperação é 3 a 4 semanas.

Nesta segunda-feira, o tricolor faz seu primeiro jogo-treino. A atividade amistosa será contra o São José, às 15h, no CT Luiz Carvalho. Na sexta-feira, há novo compromisso, desta vez, diante do Criciúma.

Foto: (Rádio Grenal)

