O Ministro do Exterior japonês se encontrou com o embaixador da Coreia do Sul nesta sexta-feira (19), em Tóquio, para tratar dos recentes desentendimentos entre os dois países. No dia 4 de julho, entraram em vigor medidas japonesas que restringem o envio de materiais empregados em telas e chips de smartphones das gigantes coreanas Samsung e LG.

Deixe seu comentário: