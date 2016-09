Representantes dos rodoviários são recebidos no Palácio Piratini

Representantes dos sindicatos ligados aos Rodoviários da Região Metropolitana de Porto Alegre foram recebidos em audiência, nesta sexta-feira (9), no Palácio Piratini. O encontro foi mediado pelo secretário adjunto da Segurança Pública, Jorge Luiz Soares, e pelo diretor de Gestão Territorial da Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional), Márcio Barcellos, que responde interinamente pela autarquia.

A categoria realizou protesto na Capital, nesta manhã, pedindo segurança. O grupo entregou ao secretário documento com reivindicações e sugestões pedindo a diminuição das ocorrências de crime no transporte público metropolitano. Segundo as entidades, casos de roubo ocorrem com frequência nos coletivos.

O secretário adjunto da Segurança comprometeu-se a encaminhar as reivindicações ao secretário Cezar Schirmer e agendou nova reunião na próxima semana. Também entregará as sugestões apresentadas à Brigada Militar e à Polícia Civil.

Jorge Luiz Soares ressaltou que está em prática uma força-tarefa da Polícia Civil nos ônibus de turistas que circulam pela Região Noroeste. Destacou ainda a importância do trabalho desenvolvido pela delegacia especializada que atende no bairro Menino Deus, na Capital, cuja atuação poderá auxiliar em uma estratégia para a Região Metropolitana.

Participaram os representantes dos rodoviários Raul Stabel, Oniro Camilo, Claudio Correa, Mauro Santos e Sandro Abbáde, além da diretora administrativa da Metroplan, Francine Pedroso de Oliveira.

