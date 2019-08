Um novo morador chama a atenção dos visitantes do Parque Ecológico de São Carlos, no interior de São Paulo. Um filhote de bugio-vermelho não se furta aos olhares curiosos. O animalzinho nasceu no dia 20 de julho pesando 200 gramas, é um sobrevivente. Animais da espécie Alouatta guariba clamitans, tornaram-se ameaçados por terem sido as principais vítimas dos recentes surtos de febre amarela.

