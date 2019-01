O resgate do menino de 2 anos que está preso desde domingo no fundo de um poço em Totalán, Sul da Espanha, ainda pode demorar vários dias, informaram as autoridades locais. A criança caiu no buraco (perfurado para prospecção de água e que tem mais de 100 metros de profundidade) durante um passeio com a família. Ainda não se sabe se o garoto está vivo.

