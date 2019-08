A 36ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio condenou o motorista Antonio de Almeida Anequim a um ano de prisão, pelo atropelamento de 18 pessoas no calçadão da Praia de Copacabana. Na noite de 18 de janeiro de 2018, Anequim perdeu o controle do carro, atravessou a ciclovia e foi parar no calçadão. Duas pessoas, um bebê de 8 meses e um homem de 63 anos, morreram.