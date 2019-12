Porto Alegre Restabelecido o sistema de atendimentos do Sine Municipal de Porto Alegre

Nesta terça-feira (31), o Sine estará aberto das 8h às 12h Foto: Luciano Lanes/PMPA

O sistema Nacional utilizado pelo Sine Municipal de Porto Alegre voltou a funcionar às 13h desta segunda-feira (30). Um problema técnico suspendeu o encaminhamento de vagas de emprego desde as 8h30min em todo o País. A informação é da Secretaria Nacional do Trabalho do Ministério da Cidadania. O sistema de atendimento e encaminhamento de cartas para entrevista de emprego é unificado e com gestão pelo sistema Nacional.

A unidade do Sine Municipal, localizada na av. Sepúlveda, esquina com Mauá, estará aberta até as 17h desta segunda. Na terça-feira, 31, terá atendimento das 8h às 12h. Já no dia 1º de janeiro, estará fechada e, no dia 2, volta o atendimento normal.

São 162 vagas de trabalho abertas no Sine Municipal nesta segunda-feira até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para vendedor de serviços, com 25 vagas, seguida por atendente de bar, com 20 postos abertos cada.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. Lembrando que o número de cartas é limitado. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine Municipal, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá as informações necessárias sobre as vagas ofertadas e para efetuar o cadastro gratuitamente.

O Sine Municipal realizou em 20 de dezembro a última edição do Dia D de 2019. Em 12 meses, a equipe do Sine atendeu 776 PCDs (pessoas com deficiência) e realizou 2731 encaminhamentos para vagas de emprego, uma média de 227 encaminhamentos mensais.

O número representa um aumento de 6,7% em relação ao ano passado, quando o Sine realizou uma média de 213 encaminhamentos por mês. O Dia D visa à inclusão de PCDs e reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no mercado trabalho, oferecendo um dia de atendimento exclusivo para esse público todos os meses.

