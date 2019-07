Restam apenas camarotes para Inter e Nacional, pela Libertadores

*Valéria Possamai

A torcida colorada promete uma grande festa para a decisão da vaga às quartas de final da Copa Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Inter recebe o Nacional, pelo jogo de volta das oitavas. A expectativa de público é de 47 mil torcedores e restam apenas ingressos de camarotes para a partida, os demais setores estão esgotados.

Com a vantagem de 1 a 0 construída no primeiro jogo, em Montevideo, apenas um empate já clássica o time colorado para a próxima fase.

Aos torcedores que ainda querem assistir a partida no estádio Beira-Rio, os valores e vendas de camarotes podem ser consultados através do telefone (51) 3392.1000 ou no contato@coracaodogigante.com.br.

¡É LIBERTADORES!

ESGOTADOS os ingressos de Superior/Inferior Livres e Cadeiras Centrais para o jogo da próxima quarta (31) contra o Nacional-URU. Restam apenas Camarotes: https://t.co/24GxsNpZNn

Antes da decisão da Libertadores, o Inter encara o Ceará neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, às 19h, no estádio Beira-Rio.

