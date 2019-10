O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) – retomou a pavimentação do acesso municipal a Carlos Gomes, no Alto Uruguai. As obras na ERS-477, que liga o perímetro urbano ao entroncamento com a ERS-126, fazem parte do Plano de Obras 2019 do governo do Estado.

