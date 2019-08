Revitalização da Orla do Guaíba é usada como exemplo bem-sucedido em Brasília

Apresentada como uma obra de revitalização bem-sucedida, durante reunião de trabalho do Banco de Desenvolvimento da América Latina – Corporação Andina de Fomento (CAF) e da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Fazenda, em Brasília, a Orla Moacyr Scliar é destaque e serve como ponto de partida para outras obras na capital.

Durante a reunião, a secretária de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, e a coordenadora do Programa Orla POA, Isabel Haifuch, falaram sobre as ações em desenvolvimento e as que serão implementadas, como a revitalização e melhoria da infraestrutura do Centro Histórico, com a recuperação estrutural de vias e obras demandadas via Orçamento Participativo. De acordo com Juliana Castro, o governo trabalha para que todos esses projetos que envolvem intervenções significativas de requalificação urbana da cidade sejam executados com qualidade e agilidade, além de serem entregues à população no menor tempo possível.

Deixe seu comentário: