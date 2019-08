Um rinoceronte pra lá de irritado virou notícia no mundo todo na quarta-feira (28) após atacar o carro de sua cuidadora na Alemanha. O animal de 30 anos, chamado Kusini, investiu contra o carro com seu chifre enquanto o veículo passava perto do local em que ele estava. A mulher que ocupava o carro escapou do incidente sem lesões graves, sofrendo apenas arranhões e escoriações.