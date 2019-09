Rio Grande consolida atuação no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2019

O primeiro semestre do ano foi de consolidação da Rio Grande Seguros e Previdência como a maior seguradora de pessoas com matriz no Estado do Rio Grande do Sul. Com cerca de 15% de Market Share, a empresa fortalece sua atuação como agente de estabilização econômica junto à sociedade gaúcha. Além disso, solidifica suas ações de apoio a iniciativas culturais, solidárias e de desenvolvimento regional.

Com pouco mais de três anos de operação, a joint venture entre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul e a Icatu Seguros apresentou um faturamento de R$ 463,4 milhões no primeiro semestre. O crescimento de 28,8% em relação ao mesmo período do ano passado é resultado de desenvolvimento consistente em todas as linhas de negócio. A seguradora chegou à marca de 1,8 milhão de clientes, avançando 32,1% em faturamento no segmento de vida. Em Previdência Privada, a Rio Grande obteve um aumento de 85% em captação líquida.

Para Cesar Saut, presidente da empresa, o crescimento possibilita que a organização cumpra, cada vez mais, sua função econômica e social. “A existência de qualquer empresa deve servir a um propósito, além da geração de resultados aos seus acionistas. Felizmente, a solidez da Rio Grande faz com que ela atinja de forma exemplar o seu propósito: proteger presente e futuro dos gaúchos e ser um agente de desenvolvimento e estabilização de nossa sociedade.” Somente no primeiro semestre deste ano foram pagos mais de 7 mil benefícios, garantindo a saúde financeira de milhares de famílias.

“Além disso, esses resultados nos permitem apoiar projetos ligados à preservação da nossa identidade cultural e ao desenvolvimento do Estado”, revela Saut. Nesse período, a companhia realizou ações, como o apoio junto ao Memorial do Rio Grande do Sul, renovando parte dos equipamentos. Revitalizou a Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana e também patrocinou a Campanha do Agasalho do Governo do Estado, com mais de 1300 cobertores distribuídos pela Defesa Civil à população carente.

