Rio Grande do Sul é o quinto estado com maior número de mortes em rodovias federais em 2018

O Rio Grande do Sul teve 313 mortes em rodovias federais em 2018, ocupando o quinto lugar nos estados com mais vítimas no Brasil no ano passado. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgado nesta quinta-feira (19). Apesar disso, o Painel CNT de Acidentes Rodoviários também divulgou que os acidentes do RS caíram quase 20% em relação ao ano anterior e apresentam o menor índice em 12 anos. Os estados que ocupam as primeiras quatro posições do ranking são Minas Gerais, que teve 693 mortes, Paraná (494), Bahia (456) e Santa Catarina (386).

O professor da Escola de Engenharia da Ufrgs, Luiz Afonso Senna, PhD em transportes, explica que essa redução pode ser entendida com a melhor atuação da fiscalização, mas que os fatores externos também ajudam. “Essa diminuição talvez possa ser explicada por questões externas, como a diminuição da atividade econômica que a gente vem experimentando nos últimos anos. Isso pode ter algum impacto. Não necessariamente associado ao motorista, à via ou ao veículo. Muito embora as questões da via são muito importantes”, ressalta.

Chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul, Cássio Garcez acredita que o investimento em tecnologia e a análise de estatísticas de acidentalidade, juntamente com o direcionamento de ações de fiscalização, são fatores que influenciam nessa queda no número de mortes em rodovias federais. “Basicamente, a gente monitora os trechos que são críticos para acidentes, especialmente os graves. Nesses locais e em datas específicas, como feriados ou festas locais, a Polícia Rodoviária Federal direciona um efetivo maior para esses pontos”, afirma.

