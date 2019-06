Risco de rompimento de barragem deixa 457 pessoas fora de casa em MG

Com o risco de ruptura da barragem Sul Superior, em Barão dos Cocais (MG), 457 pessoas tiveram que sair de suas casas. A cidade mineira é a mais afetada pelas evacuações que têm sido realizadas em Minas Gerais desde a tragédia de Brumadinho (MG), em 25 de janeiro, segundo dados fornecidos pela Vale.

A situação segue em monitoramento. O boletim divulgado nesta sexta-feira (28), pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, indicou que a estrutura se deslocava a 43,2 centímetros por dia. Para efeito de comparação, essa velocidade era de 24,3 centímetros por dia em 30 de maio, véspera da data em que uma pequena parte do talude, de 600 metros quadrados, se desprendeu e deslizou para dentro da cava. O paredão tem cerca de 96 mil metros quadrados.

As evacuações ocorrem quando o nível de segurança da estrutura alcança 2 ou 3, índices associados ao risco de rompimento. Ao todo, estão sem acesso às suas residências 1.105 moradores de cinco municípios de Minas: Brumadinho, Nova Lima, Ouro Preto, Rio Preto, além de Barão de Cocais.

Desde a última tragédia na Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, dezenas de estruturas da mineradora em Minas Gerais foram paralisadas, na maioria das vezes, por determinações da Justiça. Os pedidos foram feitos pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com base em documentos que colocam em questão a segurança das barragens.

Barragem

Situada na Mina de Gongo Soco, a barragem Sul Superior é uma das quatro que estão em nível 3, que significa risco iminente de ruptura. Uma tragédia no local afetaria novamente a bacia do Rio Doce, que foi impactada em 2015, a partir do rompimento de uma barragem em Mariana pertencente à Samarco, uma união para atividade econômica comum, entre a Vale e a BHP Billiton.

No mês passado, a Vale chegou a dar como certo o rompimento do talude de uma cava da Mina de Gongo Soco. A mineradora também admitiu a possibilidade de que as vibrações provocadas no episódio funcionem como um gatilho para a ruptura da barragem Sul Superior. A distância entre as duas estruturas é de 1,5 quilômetro.

