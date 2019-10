Roadshow debate construção em aço em Porto Alegre, dia 16

O Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA) realizará no próximo dia 16 de outubro em Porto Alegre o seu primeiro RoadShow de 2019 com o tema “Da Concepção à Construção em Aço”. O CBCA, entidade gerida pelo Instituto Aço Brasil, tem como objetivo ampliar a participação da construção industrializada em aço no mercado nacional, realizando ações para sua divulgação e seu desenvolvimento tecnológico.

O evento terá por local a sede da Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS) – Av. Severo Dullius, 2125, 4º andar. Os interessados devem realizar a inscrição, com valor de R$ 20,00, até 11 de outubro, com vagas limitadas.através do link: http://www.cbca-acobrasil.org.br/site/capacitacao-road-show.php

