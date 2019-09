Roberto Melo, vice-presidente do Inter, demonstra confiança em vitória do time: “torcedor vai nos ajudar a reverter o resultado”

Horas antes de jogo decisivo para o Internacional, o vice-presidente do clube, Roberto Melo, afirmou que a partida de hoje (18) à noite será difícil para o time, mas que a equipe está preparada. “É um dia importante para todos os colorados. Um dia de decisão. Tenho certeza que todos estão ansiosos. Fizemos uma grande preparação para esse jogo, que será difícil”, afirmou ele.

O Colorado terá a torcida favor nesta noite e precisará do empurrão extra para reverter o prejuízo em campo, já que necessita da vitória com dois gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Qualquer vitória por um gol leva a decisão para o drama dos pênaltis. Roberto Melo disse que a presença da torcida fará toda diferença no resultado: “uma final costuma ser decidida em detalhes e precisamos estar atentos a isso. A parte emocional dos atletas faz muita diferença nesse momento. O torcedor vai nos ajudar a reverter esse resultado”.

A ideia do treinador Odair Hellmann é repetir a equipe que entrou em campo na Arena da Baixada. Porém, D’Alessandro sentiu problema muscular na coxa direita no treino de domingo (15) e virou dúvida, já que a equipe realizou somente treinamentos fechados. O presidente afirmou na manhã desta quarta-feira que, provavelmente, o jogador deve ficar de fora da disputa.

