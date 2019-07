Duas novas rodadas do Campeonato Porto Alegre de Bocha ocorrem nesta semana. As partidas do municipal serão realizadas a partir desta quarta-feira (31) e se encerram no sábado (03). Pela categoria Sênior Piso Natural, os jogos acontecem no dia 31, com inicio às 14h. Já as disputas pela Principal Piso Sintético ocorrem no dia 3, também a partir das 14h.

