Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Dirigente colorado foi um dos cotados a assumir a direção de futebol do clube paulista

Cotado com uma das principais opções para a direção de futebol do Palmeiras, o executivo do Inter Rodrigo Caetano falou sobre as especulações envolvendo seu nome para assumir o cargo após a demissão de Alexandre Mattos, em entrevista à Rádio Grenal. O dirigente colorado se disse honrado por ser uma das indicações, mas garantiu que o seu compromisso é com o clube gaúcho.

“Me sinto honrado em ser especulado em um clube desse tamanho, que está com grande capacidade de investimento. Isso é pelo meu trabalho aqui no Inter e meu compromisso de futuro é aqui”, declarou Caetano, ao programa Futebol Alegria do Povo.

Ainda com relação ao interesse do clube paulista, Rodrigo Caetano negou que houve algum tipo de proposta do Palmeiras, reafirmando o compromisso com o Inter e, principalmente, na partida contra o São Paulo, na briga pela vaga direta na Copa Libertadores: “Não existiu convite, mas tenho compromisso com o Inter. Estou focado nesse jogo de hoje que será importante para nosso futuro.”

Ainda em setembro, o dirigente, que está no Inter desde 2018, teve o contrato renovado até o final de 2020.

Confira outros trechos da entrevista de Rodrigo Caetano:

Interesse do Boca Juniors em Paolo Guerrero

O Boca não nos procurou oficialmente. Quero crer que não fizeram isso com o jogador. Se procurar, vamos avaliar. Não queremos a saída, a não ser que chegue algo que fuja do controle.

Saídas do vice de futebol Roberto Melo e do diretor Adauri Silveira

Eles lideraram a reconstrução. Lamento a saída. Mas isso não deve alterar em nada o planejamento. Temos que seguir conforme a gente vinha fazendo.

Planejamento para 2020

Nosso cuidado em não gerar novos passivos, em honrar nossos compromissos, para assim atrair novos jogadores, pessoas que disponibilizem novos ativos ao clube. Vamos ter atenção grande com as categorias de base.



