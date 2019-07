Rodrigo Dourado tem parada indeterminada e Lindoso ganha sequência como titular

*Valéria Possamai

O Inter seguirá sem seu capitão, Rodrigo Dourado. Em entrevista coletiva após o empate no clássico grenal, no último sábado, o técnico Odair Hellmann anunciou o afastamento do volante para sua recuperação física. O atleta está em tratamento por conta de dores no joelho esquerdo.

“Dourado está fora do jogo de quarta contra o Nacional. Está se recuperando e vai se recuperar. Vai voltar quando estiver 100% para que ele possa render tudo aquilo que ele sempre rendeu. Enquanto isso, o Lindoso joga. Quando estiverem os dois à disposição, lá na frente, vou decidir quem irá atuar”, afirmou o comandante em entrevista coletiva.

O problema apontado por Dourado já vem de algum tempo. Na partida de entre Inter e Palestino no Beira-Rio, pela quarta rodada da Copa Libertadores, ainda no dia 9 de abril, o jogador precisou ser substituído após levar uma pancada no joelho esquerdo.

Posteriormente, após a vitória sobre o Flamengo, em entrevista à Rádio Grenal, na Zona mista do Beira-Rio, o volante revelou que vinha sofrendo infiltrações no joelho para poder atuar. As dores no local vem atrapalhando no desempenho dos treinos e nos jogos. “O pé já passou, o problema agora é joelho que está atrapalhando. As dores tem me incomodado. Está difícil de treinar também. Agora é sentar e conversar com os médicos para ver se eu jogo ou não os próximos jogos, para poder voltar até a naturalidade de treinar sem dores. Venho tomando muitos remédios para poder jogar, nos jogos não sinto tanto, mas não venho conseguindo treinar e o jogador precisa treinar para ter ritmo.”

Antes da parada para a Copa América, o jogador precisou passar por uma astroscopia no joelho.

Com a baixa de Dourado, o xará Rodrigo Lindoso ganhará sequência entre os titulares. Até este momento na temporada, são 21 jogos e dois gols marcados, somando 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

