Rompimento de adutora deixa 33 bairros de Gravataí sem abastecimento de água

Desde a noite desta terça-feira (28) o conserto do rompimento de uma adutora na rede de tubulações da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) na Rua Ely Corrêa, em Gravataí, deixa 33 bairros do município sem abastecimento de água. De acordo com a Corsan, a normalização do serviço está prevista apenas para a noite desta quarta-feira (29).

O conserto é realizado sob uma rede de alta tensão, em local íngreme, escorregadio e à margem de um arroio cheio, o que dificulta e atrasa a conclusão. A adutora é paralela às pontes do bairro Parque dos Anjos, que estão passando por obra de duplicação. Devido às escavações da obra, o talude que sustentava a adutora desestabilizou. Além disso, o grande volume de chuva movimentou a encosta junto à cabeceira da ponte, causando a erosão do talude e a queda de um poste de alta tensão.

