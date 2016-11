RS passa a contribuir com fundo mundial de saúde animal

No dia em que a diretora geral da Organização Mundial de Saúde Animal vem, pela primeira vez, ao Rio Grande do Sul, entidades ligadas à produção animal anunciaram a doação de US$ 80 mil ao fundo da instituição. O Fundo Mundial de Sanidade e Bem-Estar Animal da OIE atua na execução de programas com foco na saúde animal em países mais necessitados. “É grandioso”, comemorou Monique após o anúncio, feito pelo presidente do Fundesa Rogério Kerber.

Para Monique Eloit, “quando um estado ou país contribui para levar medidas de prevenção e controle a nações que não têm condições de fazê-lo, ajuda a reduzir a circulação de doenças pelo mundo, o que é fundamental em tempos de globalização”. O presidente do Fundesa, Rogério Kerber afirma que esses recursos acabam voltando para o estado de forma direta ou indireta, “com o objetivo de melhorar os acessos a mercados internacionais, elevando a qualidade do produto gaúcho”.

Na palestra magna proferida na Avisulat, Monique Eloit falou sobre os principais desafios da saúde animal no mundo que têm a ver com a globalização, alimentação dos povos e mudanças climáticas.

