RS pede ao Governo Federal mudanças na legislação do Programa de Escoamento da Produção para derivados lácteos

A Rede Pampa esteve presente na coletiva de imprensa do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat), nesta segunda-feira (26), na Expointer. Na cerimônia, estavam presentes o diretor do Sindilat, Ângelo Sator e o secretário executivo, Darlan Palharini para falar sobre o cenário do leite no Rio Grande do Sul.

De acordo com Palharini, diversas autoridades do setor Lácteo se reuniram para solicitar ao governo federal algumas mudanças na legislação do Programa de Escoamento da Produção (PEP). O pedido é para que seja adicionada a venda de leite UHT e derivados, como o queijo. No regulamento em funcionamento só está previsto o escoamento de leite cru.

Nesta quinta-feira (29), será entregue para à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, um documento pedindo para que seja feita a compra com extrema urgência de 30 mil toneladas de leite em pó e 200 milhões de litros de leite UHT. O papel será entregue na Expointer, quando ela estiver visitando a feira, e foi assinado pela Secretaria da Agricultura, Sindilat, Conseleite, Farsul, Ocergs, Fecoagro e Fetag.

Durante o evento, ainda foi comentado sobre exportação dos lácteos brasileiros para a China. “A China compra tradicionalmente da Nova Zelândia dentro do valor de mercado. Não irá substituir fornecedores sem uma boa vantagem comercial”, explicou o secretário executivo.

Devido a isso, a Sindilat fez alguns cálculos para ver se é possível acontecer a exportação do Brasil para o mercado chinês. O país dos brasileiros, teria que diminuir o valor de exportação da tonelada do leite em pó, que hoje custa US$ 3.100 para US$ 2.900.

