RS tem mais de 350 vagas em concursos públicos; salários ultrapassam R$ 13 mil 

Mais de 350 vagas em concursos públicos e processos seletivos são disponibilizadas no Rio Grande do Sul. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O maior salário, de R$ 13.655,75, está na prefeitura de Ipê e é oferecido para o cargo de médico. Os interessados podem se inscrever até esta quinta-feira (11). É preciso ficar atento pois alguns prazos de inscrições terminam nesta semana.

Veja as seleções:

Câmara Municipal de Três Passos

Cargos e vagas: assistente administrativo (1)

Nível: superior

Salário: R$ 2.669,79

Prazo: 22 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80

Prova: 25 de agosto

Inscrições: neste site

Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul

Cargos e vagas: advogado (CR), almoxarife (CR), almoxarife II (CR), analista de comunicação (1), analista de qualidade (1), assistente administrativo-comercial (CR), assistente jurídico (CR), assistente social (CR), auditor interno (1), auxiliar de limpeza (CR), auxiliar de mecânico (CR), borracheiro II (CR), carpinteiro (CR), cirurgião dentista (CR), eletricista (1), engenheiro civil (CR), engenheiro químico (CR), engenheiro mecânico (1), laboratorista de solo e asfalto (CR), lavador (CR), lavador II (CR), mecânico de caminhões (1), médico do trabalho (1), operador de máquinas I (1), operador de máquinas III – 220h/mês (CR), operador de máquinas III – 180h/mês (CR), operador de usina (CR), pedreiro (CR), porteiro recepcionista (CR), servente p/ construção civil (CR), técnico em agrimensura (CR), técnico em eletrônica automotiva (1), técnico em enfermagem do trabalho (CR), técnico em informática (CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.337,40 a R$ 8.483

Prazo: 8 de julho

Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 100

Prova: 8 de setembro

Inscrições: neste site

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE D

Cargos e vagas: médico do trabalho (1), técnico em enfermagem do trabalho (1)

Nível: técnico a superior

Salário: R$ 2.874,74 a R$ 7.775,54

Prazo: 17 de julho

Taxa de inscrição: R$ 85,53 a R$ 195,02

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica — CEEE-GT

Cargos e vagas: médico do trabalho (1), técnico em enfermagem do trabalho (1)

Nível: técnico a superior

Salário: R$ 2.874,74 a R$ 7.775,54

Prazo: 17 de julho

Taxa de inscrição: R$ 85,53 a R$ 195,02

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: agente administrativo (50CR), fiscal (50CR), telefonista (20CR), técnico em tecnologia da comunicação (20CR), advogado (20CR), assessor de imprensa (20CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.236,35 a R$ 4.943

Prazo: 8 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60

Prova: 1ª de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Cotiporã

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1)

Nível: fundamental

Salário: R$ 1.250

Prazo: 10 de julho

Taxa de inscrição: R$ 46,54

Prova: 18 de julho

Inscrições: na Secretária Municipal da Saúde e Assistência Social (Rua Padre Eugênio Medicheschi, 90, Centro)

Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso

Cargos e vagas: bioquímico (1+CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário (CR), licenciador ambiental (CR), médico 40 horas (1+CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário especializado (CR), serviços gerais (CR), técnico em enfermagem (CR)

Nível: 3ª série do Ensino Fundamental a Ensino Superior

Salário: R$ 1.009,07 a R$ 10.547,71

Prazo: 24 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 1º de setembro e prática em 20 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Ipê

Cargos e vagas: bibliotecário (1), enfermeiro (CR), médico (1), odontólogo do PSF (CR), pedagogo (1), professor séries iniciais do Ensino Fundamental (1), professor séries iniciais do Ensino Fundamental – artes (1), educação física (CR), agente administrativo (2), agente administrativo auxiliar (2), atendente consultório dentário (CR), atendente de farmácia (1), monitor escolar (1), tesoureiro (1), auxiliar de serviços gerais (CR), motorista (1), operador de máquinas (3)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.081,74 a R$ 13.655,75

Prazo: 11 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 11 de agosto e prática em 8 de julho

Inscrições: neste site

Prefeitura de Pelotas

Cargos e vagas: mecânico (8+CR)

Nível: fundamental incompleto

Salário: R$ 998

Prazo: 10 de junho

Prova: análise curricular

Inscrições: na Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Rua General Osório, 918)

Prefeitura de Quevedos

Cargos e vagas: agente administrativo (CR), agente municipal de controle interno (1), enfermeiro (CR), fiscal ambiental (1), fonoaudiólogo (1), instalador hidráulico (CR), médico (CR), médico ginecologista (1), motorista (CR), operador de máquinas (1+CR), operário (CR), professor – educação artística (1), professor – educação especial (1+CR), professor – Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (CR), serviços diversos (CR), tesoureiro (CR), veterinário (1)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.048,10 a R$ 12.496,56

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

Prova: 25 de agosto e prática em 6 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Roca Sales

Cargos e vagas: agente de combate e endemias (CR), assistente social (CR), médico clinico geral (1), nutricionista (1), operário (1), técnico em enfermagem (1)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.308,37 a R$ 9.433,74

Prazo: 21 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 17 de agosto

Inscrições: neste site

Prefeitura de Santa Rosa

Cargos e vagas: orientador educacional (1+CR), professor de artes (CR), professor de educação especial (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua estrangeira moderna inglês (CR), professor de Educação Infantil (CR), assistente social (CR), bibliotecário (CR), engenheiro eletricista (CR), médico veterinário (CR), técnico agrícola (CR), atendente de abrigo feminino (CR), atendente de abrigo masculino (CR), motorista (CR), recepcionista (CR), vigilante (CR), agente de manutenção e reparos (CR), ajudante de manutenção e reparos (CR)

Nível: fundamental a superior

Salário: R$ 984,79 a R$ 4.046,03

Prazo: 12 de julho

Taxa de inscrição: R$ 53,85 a R$ 134,70

Prova: 18 de agosto e prática em 6 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Santo Ângelo

Cargos e vagas: administrador (1+CR), advogado (4+CR), agente municipal de fiscalização e transportes (6+CR), arquiteto (1+CR), arquivista (1+CR), assistente social (3+CR), atendente de farmácia (2+CR), auxiliar de consultório dentário – ESF (4+CR), auxiliar de secretaria (2+CR) biomédico (1+CR), cirurgião dentista ESF (4+CR), contador (1+CR), eletricista (3+CR), enfermeiro (4+CR), enfermeiro ESF (4+CR), engenheiro civil (2+CR), engenheiro eletricista (1+CR), engenheiro florestal (1+CR), engenheiro sanitarista (1+CR), farmacêutico (4+CR), fiscal de obras e postura (2+CR), fiscal sanitário (2+CR), fiscal ambiental (2+CR), fiscal tributário – nível I (3+CR), fiscal tributário – nível II (2+CR), ferreiro (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), gerente de saúde (1+CR), intérprete de libras (1+CR), mecânico (2+CR), médico (1+CR), médico ESF (1+CR), médico cirurgião geral (1+CR), médico clínico geral plantonista (5+CR), médico do trabalho (1+CR), médico pediatra (2+CR), médico pediatra plantonista (2+CR), médico psiquiatra (1+CR), monitor escolar para Educação Infantil (10+CR), monitor de saúde e assistência (3+CR), motorista (8+CR), nutricionista (3+CR), operador de máquina (5+CR), operário (8+CR), padeiro (1+CR), pedreiro (4+CR), pintor (2+CR), porteiro (5+CR), procurador (1+CR), químico (1+CR), técnico ambiental (2+CR), técnico em agropecuária (1+CR), técnico em enfermagem (5+CR), técnico em enfermagem ESF (5+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em radiologia (1+CR), técnico em segurança do trabalho (1+CR), tecnólogo em gestão ambiental (1+CR), telefonista (2+CR), vigilante (5+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.126,91 a R$ 13.194,21

Prazo: 18 de julho

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

São José do Hortêncio – 1

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1)

Nível: médio

Salário: R$ 1.250

Prazo: 9 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50,40

Prova: 16 de julho

Inscrições: neste site

São José do Hortêncio – 2

Cargos e vagas: atendente de creche (1)

Nível: fundamental

Salário: R$ 1.552,17

Prazo: 9 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50,40

Prova: 16 de julho

Inscrições: neste site

Prefeitura de Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: especialista em educação – orientador educacional (1+CR), especialista em educação – orientador pedagógico (1+CR), professor – área II – artes (2+CR), ciências (2+CR), educação física (2+CR), ensino religioso (2+CR), geografia (3+CR), história (2+CR), língua inglesa (2+CR), língua portuguesa (2+CR), matemática (2+CR), atendente de Educação Infantil – 30 horas (5+CR), atendente de Educação Infantil – 40 horas (10+CR), auxiliar de disciplina (5+CR), professor – área I (10+CR), secretário de escola (5+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.306,86 a R$ 2.115,39

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 25 de agosto

Inscrições: neste site

Universidade Federal de Santa Maria

Cargos e vagas: bibliotecário-documentarista – nível E (1), fisioterapeuta – nível E (1), médico/clínica geral – nível E (3), médico/medicina da família – nível E (1), psicólogo – nível E (1), técnico em audiovisual – nível D (1), técnico em prótese dentária – nível D (1), tradutor e intérprete de linguagem de sinais – nível D (1)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

Prazo: 9 de julho

Taxa de inscrição: R$ 61 a R$ 104

Prova: 27 de outubro

Inscrições: neste site

