Rio Grande do Sul RS Verão Total 2020 começa neste sábado e segue até 2 de março

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Com a chegada das festas de fim de ano e também do verão, milhares de gaúchos se deslocam rumo ao litoral. O objetivo é desfrutar das belezas naturais do Rio Grande do Sul, de preferência com muito sol e banho de mar. Para que esses momentos de lazer e descanso estejam garantidos, o governo gaúcho trabalha em uma força-tarefa que envolve secretarias, órgãos e entidades ligadas ao Estado, a operação RS Verão Total 2020. Lançada neste sábado (21) na avenida Beira-Mar, em Capão da Canoa, a operação tem o intuito de melhorar os serviços prestados à população. Cabe ao gabinete do vice-governador a coordenação executiva das ações.

Até o dia 2 de março de 2020, moradores e turistas que visitarem as praias e balneários do RS contarão com mais policiamento, operações de trânsito como a Balada Segura, ações de acessibilidade a exemplo do Praia Acessível, monitoramento da qualidade das águas e investimentos pontuais na rede de saúde dos municípios.

No discurso, o governador Eduardo Leite destacou a importância de uma atuação conjunta entre os 30 órgãos do Estado. Só na Brigada Militar o reforço será de 1.080 policiais. “Nós estamos aqui celebrando uma operação Verão RS Total 2020 que vai permitir atenção aos veranistas e moradores. Mais segurança nas praias, recursos para saúde e cultura. Uma atenção especial aos turistas e, principalmente, às pessoas com deficiência”, disse Leite.

O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, disse que a operação é mais do que um objetivo, mas uma obrigação do Estado perante os gaúchos. “Todas as áreas do nosso governo potencializarão os serviços públicos. Para os municípios do Litoral e da Costa Doce, este é um momento importante. Nada mais justo do que aportar esse serviço público para aqueles que virem passar suas férias, aproveitar os dias com suas famílias. Desejo a todos os servidores públicos uma feliz operação”, disse Ranolfo.

Entre efetivos do Corpo de Bombeiros Militar , da BM, da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias e do DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito), mais de 3,2 mil pessoas irão reforçar as ações de policiamento, fiscalização, salvamento e prevenção em todo o Litoral. A presença também estará ampliada na Serra, na Costa Doce e nas fronteiras. No total, durante o período da operação, o Estado vai investir R$ 23 milhões para o custeio e diárias do reforço da segurança no veraneio.

O CBMRS terá 1.270 guarda-vidas, entre bombeiros militares, policiais militares e guarda-vidas civis contratados para a operação. O número representa um incremento de 260 guarda-vidas em relação ao utilizado no verão passado. Serão 268 guaritas no total: 206 no Litoral Norte, 26 no Litoral Sul e 36 em balneários de água doce. Para agilizar o atendimento aos banhistas que estiverem longe das guaritas, os bombeiros contarão com 20 quadriciclos.

A novidade deste veraneio é que, além das bandeiras tradicionais, localizadas acima das guaritas para indicar as condições das ondas, serão afixadas flâmulas perto da água, demarcando a área mais segura para banho nas proximidades dos postos de salvamento.

Além da estrutura já existente da corporação no Litoral – que conta com cinco batalhões de policiamento ostensivo, dois batalhões Rodoviários (CRBM), e o Batalhão Ambiental –, a atuação da BM será qualificada com a utilização de seis Bases Móveis Comunitárias (BMC) nas orlas de Torres, Capão da Canoa, Xangri-lá, Tramandaí, Cidreira e Cassino.

A Polícia Civil, por sua vez, contará com efetivo de 948 servidores destacados para atuar durante a RS Verão Total. A instituição conta com delegacias em 19 cidades do Litoral Norte, quatro do Litoral Sul, quatro cidades de Costa Doce e 12 municípios nas fronteiras. Entre as novidades da temporada está a parceria da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal na campanha “Te liga na Estrada”, que pretende conscientizar motoristas para um trânsito mais seguro. Além disso, a ação da PC no Litoral será reforçada com o sistema de registros de ocorrência online, a Delegacia Online. A entidade disponibiliza ainda um número de WhatsApp para agilizar os atendimentos ao cidadão, o (51) 98444-0606.

O DetranRS também estará presente no Litoral, levando as blitze Balada Segura para a operação RS Verão Total. Uma novidade será a possibilidade de retirada de CNHs apreendidas em blitze da Balada Segura no próprio litoral. O Instituto-Geral de Perícias terá um efetivo de 74 servidores para atuação nos postos médico-legal, de criminalística e de identificação. Ainda contará com postos de identificação reforçados para facilitar a produção de carteiras de identidade durante o veraneio.

Recursos na saúde

A Secretaria da Saúde fará aporte de R$ 2,9 milhões para intensificação, qualificação e prestação de ações e serviços de saúde durante o período da operação RS Verão Total. Parte do recurso, no valor de R$ 2,3 milhões, será repassado do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde/FMS de municípios e aos hospitais de referência regionais do Litoral Norte e Litoral Sul.

Para incremento das atividades municipais do Samu 192, em 20 municípios do Litoral Norte e Sul, serão repassados R$ 230.000, sendo R$ 10.000 por Base Municipal com uma Unidade de Suporte Básico/USB, e R$ 15.000 por Base Municipal com USB e Unidade de Suporte Avançado. A Vigilância Sanitária também receberá recursos para execução e intensificação de ações de vigilância no valor de R$ 583.076,30.

Projeto Balneabilidade

O monitoramento da qualidade das águas dos balneários e praias gaúchas será realizado em pontos distribuídos em 43 municípios do Litoral Norte, Médio e Sul e das regiões hidrográficas do Guaíba e do Uruguai. As coletas ocorrem semanalmente em 92 pontos e os resultados serão disponibilizados todas as sextas-feiras, no período de 21 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020.

Será possível visualizar relatórios sobre as águas, próprias ou impróprias para banho. Também serão disponibilizadas informações diárias sobre as condições de segurança para o banho de mar, previsão do tempo, temperatura e velocidade do vento.

A Fepam irá retomar a instalação das placas informativas em pontos de coleta e análise da água. Os veranistas devem ficar atentos aos avisos de locais próprio ou impróprio que estarão em destaque nas placas. Lembrando que impróprio significa que as águas estão contaminadas e as pessoas devem evitar o banho naquele ponto. Quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado.

Acessibilidade

O projeto Praia Acessível, desenvolvido pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades, busca assegurar às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida condições de acessibilidade ao mar, rio, lago e lagoa, viabilizando a utilização e desfrute destes locais com equidade, dignidade, segurança, conforto e maior autonomia possível.

Uma das atividades do projeto são os banhos assistidos com cadeira anfíbia, de terça a domingo, das 9h às 17h, nas cidades de Arambaré, Arroio do Sal, Atlântida Sul, Barra do Ribeiro, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Itapuã, Laranjal, Mostardas, Pinhal, Rio Grande, Rio Pardo, Torres, Tramandaí, Três Coroas e Xangri-lá. O banho inaugural com cadeira anfíbia irá ocorrer durante o lançamento da operação RS Verão Total.

A novidade deste ano é uma parceria entre a Faders e a Secretaria do Esporte e Lazer com atividades desportivas e paradesportivas.

Sine Móvel

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social, por meio da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) estará no Largo do Baronda durante o lançamento da operação, neste sábado (21), com uma unidade móvel do Sine, que dará orientação sobre a carteira de trabalho digital. O Sine Móvel vai oferecer os serviços de intermediação de mão de obra e renovação da Carteira de Artesão.

Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de trabalho devem comparecer à unidade com documento de identificação que contenha o número do CPF, das 9h às 14h. Na oportunidade, os candidatos serão cadastrados no Sistema Nacional de Emprego, e aqueles que tiverem perfil profissional compatível com as vagas abertas receberão carta de encaminhamento para participar de entrevista na empresa contratante. Para renovar a Carteira de Artesão, é preciso apresentar cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.

