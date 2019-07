Rua Silva Só será bloqueada para continuação de obras

Para continuar as obras de demolição do Ginásio da Brigada Militar, que está sobre comando da empresa Remov, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), vai ter que bloquear duas faixas de circulação na Rua Silva Só para conseguir realizar o serviço. O trecho que vai ser bloqueado é o entre a avenida Ipiranga e a rua Felipe de Oliveira, no sentido Sul-Norte. A ação vai ocorrer nesse final de semana, nos dias 3 e 4 de agosto.

As atividades vão iniciar às 7h e 30min e devem ir até às 18h, no local vai ter movimentação de máquinas. Para pessoas ou ciclistas que devem circular pelo espaço, vai ser preservada uma faixa para a realização do percurso. Já para os automóveis, eles conseguirão se movimentar na faixa junto ao canteiro central da via.

Segundo o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires, os condutores devem fazer rotas alternativas. “Mesmo que os trabalhos sejam realizados entre 7h30 e 18h, aproximadamente, o bloqueio de duas faixas será total no sábado e também no domingo, com espaço protegido para o deslocamento de pedestres e ciclistas. Nossos agentes orientarão a circulação de condutores e pedestres na área afetada pelas obras. A João Guimarães e a Lucas de Oliveira podem servir de rotas alternativas aos motoristas em suas necessidades de deslocamentos,comenta”.

