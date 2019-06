S.C.A Mobiliário Contemporâneo lança tendência com o Slimstone

Depois do sucesso na Casa Cor SP, dentro do espaço assinado pelo arquiteto Felipe Hess, a loja S.C.A Mobiliário Contemporâneo de Porto Alegre passa a apresentar também no seu portfólio o Slimstone. Novidade direcionada à decoração de interiores, construção civil e mercado corporativo.

Tendo a inovação e alta tecnologia como base, o Slimstone é uma renovação do granito ou mármore, com uma gama de possibilidades na sua aplicação. A espessura é um dos destaques do produto, que chega ao mercado com cinco milímetros, podendo ser usada em áreas internas de casas, apartamentos e escritórios. E inclusive em meios de transporte como barcos, iates, lanchas, aviões e em elevadores, por exemplo.

E para marcar esta e outras novidades, a direção da S.C.A Porto Alegre preparou uma festa temática. No próximo dia 24 de junho, segunda-feira, das 17h às 20h, a equipe da loja irá receber convidados, arquitetos e designers para a primeira Edição do Arraiá S.C.A Porto Alegre. O evento será realizado em parceria com a Leffa Estofados, DTS Automação e Expresso do Oriente.

“Buscamos oportunizar que profissionais da arquitetura e design conheçam ainda melhor os nossos lançamentos, entre eles este conceito em rocha natural, o Slimstone, que é ecológico, leve e versátil. E nada melhor que fazer isso a partir de um encontro alegre, temático e descontraído com uma festa junina, onde vamos reunir grandes parceiros da loja”, adianta a gestora da S.C.A Porto Alegre, a empresária Denise Moraes.

Sobre a S.C.A Mobiliário Contemporâneo

Referência em qualidade e capacidade de inovação, a empresa produz móveis há mais de 50 anos. A unidade, da capital dos gaúchos, está localizada na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1383, no Bairro Boa Vista. A equipe de trabalho prima pelo rigor nos cuidados com cada detalhe, desde o atendimento, passando pela execução e montagem. E, principalmente, na adequação do móvel S.C.A. aos projetos dos escritórios de arquitetura e design. Mantendo esta linha, a S.C.A pontua entre as líderes de mercado, no quesito satisfação dos clientes e inovação.

Serviço:

O que: Arraiá S.C.A Porto Alegre.

Quando: Segunda-feira, dia 24 de junho. Com bate-papo e apresentação de lançamentos e novidades da grife, entre eles o Slimstone

Horário: Das 17h às 20horas n

Onde: S.C.A Mobiliário Contemporâneo Porto Alegre – Dr. Nilo Peçanha, 1383, Bairro Boa Vista. O evento será realizado em parceria com a Leffa Estofados, DTS Automação e Expresso do Oriente. Informações pelo telefone 51 2103 5855 ou pelo e-mail anelise@scapoa.com.br

