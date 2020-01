Verão Saba Camp Grenal reúne crianças e ex-jogadores em Atlântida

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Neste ano, 54 crianças participaram do campeonato. (Foto: O Sul)

Devido ao grande sucesso do ano passado, este ano aconteceu a segunda edição do Saba Camp Grenal, na praia de Atlântida. O evento contou com a participação das delegações do Grêmio e Inter, além dos mascotes dos clubes. O campeonato iniciou na sexta-feira (10) e no sábado (11) teve a entrega das medalhas aos pequenos. Durante os dois dias, foram muitas partidas de futebol, simulações de treinos e cobranças de pênaltis.

“O grande objetivo aqui é o nosso slogan, que as crianças são roxas de amor por futebol, então a mistura do azul e vermelho, elas fazem a diferença e eu tenho certeza que as conquistas dos dois clubes, elas estão muito ligadas a isso, a rivalidade nos faz crescer, mas o Grêmio e Internacional enquanto instituições juntas, eles certamente fizeram com que os times atingissem essa grandiosidade que eles têm e esse número de títulos muito grande”, disse o organizador do evento, Leandro Ricardo Adaime.

Neste ano, 54 crianças participaram do campeonato. E o mais interessante é que dentro dos dois gramados, onde rolaram os jogos, a rivalidade ficou fora de campo. Gremistas e colorados jogaram juntos para incentivar o respeito entre eles, independente do clube que torcem.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior e alguns ex jogadores do Inter participaram do evento.

