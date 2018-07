+Sabor ao Educar estreia segunda temporada com apresentações gratuitas pelo Rio Grande do Sul

Projeto desenvolvido pelo Ibravin levará nos meses de julho e agosto palestra sobre os benefícios do suco de uva e espetáculo teatral de valorização dos profissionais da educação para nove cidades do Estado, das regiões metropolitanas de Porto Alegre, Serra Gaúcha, Vale dos Sinos, Litoral Norte e Vale do Rio Pardo

Sucesso na primeira temporada, com a participação de 1,2 mil professores da rede pública e particular de ensino, o projeto +Sabor ao Educar volta a valorizar a importância dos profissionais da educação e da alimentação saudável, tendo como mote os benefícios do suco de uva 100%. Promovido pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), através do projeto 100% Suco de Uva do Brasil, as apresentações gratuitas ocorrerão nos meses de julho e agosto, em nove municípios gaúchos das regiões metropolitanas de Porto Alegre, Serra Gaúcha, Vale dos Sinos, Litoral Norte e Vale do Rio Pardo. A estreia ocorreu no dia 2 de julho, em Campo Bom, com a participação de 200 educadores.

As próximas sessões serão na semana que vem (veja programação abaixo). Na terça-feira (17), às 14h, o Clube Geraldo Santana, em Tramandaí, recebe a iniciativa. No dia seguinte (18), às 13h30min, será a vez do teatro do colégio La Salle, em Canoas. Os encontros são organizados pelas Secretarias de Educação ou responsáveis pelo departamento pedagógico dos municípios, com apoio do Teatro Luz e Cena. A expectativa é que mais de duas mil pessoas sejam impactadas com o projeto nesta temporada.

Durante 1h40min, o +Sabor ao Educar leva ao público o divertido espetáculo teatral “Retrato – Revelando Histórias”, que propõe uma reflexão sobre a importância da escola e, especialmente, do papel dos educadores e profissionais que integram a rede de ensino. A biomédica e pesquisadora Caroline Dani, que estuda o suco de uva 100% há 13 anos, abre os encontros falando sobre os hábitos saudáveis e de que forma os educadores podem auxiliar os alunos a terem mais qualidade de vida. Ao final do evento, o público poderá degustar os produtos das empresas associadas ao projeto 100% Suco de Uva do Brasil, além de receberem materiais informativos a respeito da bebida e seus benefícios à saúde.

“Acreditamos que os professores são os principais agentes de formação. Eles contribuem para a construção de cidadãos melhores e mais conscientes com a saúde e com o meio ambiente. Neste projeto encontramos uma maneira de valorizá-los e mostrar como eles são fundamentais para disseminar conhecimento e informação”, assinala o presidente do Ibravin, Oscar Ló.

Caroline Dani, uma das principais referências em pesquisas sobre do suco e uva 100% no Brasil, conta que desde o lançamento do +Sabor ao Educar, em outubro de 2017, profissionais de ensino puderam aprender mais sobre a importância de uma alimentação saudável e, com esse conhecimento, podem ajudar na redução dos índices de obesidade infantil.

“O projeto tem sido bem gratificante, porque trabalhamos diretamente com formadores de opinião. São professores que vão levar isso para o aprendizado da sala de aula. Eles acabam modificando o comportamento alimentar das crianças e de seus familiares. Temos observado nas diferentes regiões que já passamos que as pessoas desconhecem muito esse tema. É um assunto que precisa ainda de muita divulgação e muito trabalho, porque não há essa consciência de consumo de um alimento sem açúcar, de um alimento 100% fruta, não sabem diferenciar os produtos que tem no mercado, e, muitas vezes, acabam, erroneamente, dando nas escolas para as crianças um alimento que não é saudável”, avalia a estudiosa.

Programação

Confira as próximas datas e locais das apresentações do projeto +Sabor ao Educar. As sessões têm como público-alvo professores e profissionais da educação da rede pública e privada de ensino do Rio Grande do Sul. Além dos sete encontros mencionados abaixo, estão previstos outros dois, no mês de agosto, em Caxias do Sul e Lajeado. Educadores interessados em participar devem entrar em contato com as secretarias de educação de cada município.

Tramandaí /17 de julho, às 14h/ Clube Geraldo Santana (Av. da Igreja, 900)

Canoas /18 de julho, às 13h30min/ Teatro do Colégio La Salle (Av. Vítor Barreto, 2.288)

São Leopoldo/ 26 de julho, às 13h30min/ Auditório do colégio São Luiz (Rua Bento Gonçalves, 1.375)

Porto Alegre / dias 1º e 02 de agosto, às 14h/ Auditório da Caixa Econômica Federal (Praça da Alfandega, 10º andar)

Farroupilha/ 21 de agosto, às 18h/ CTG Rancho de Gaudérios (Rua Quatorze de Julho A, 1-101)

Venâncio Aires/ 22 de agosto, às 19h/ Auditório do Colégio José de Oliveira Castilhos (Rua Jacob Becker, 1.873)

